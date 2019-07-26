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Факти / Україна

НАБУ і Генпрокуратура проводять обшуки в Окружному адмінсуді Києва

В Окружному адміністративному суді Києва проводять обшуки через можливі правопорушення, які скоїли судді та голова суду.

Суд

Детективи НАБУ і співробітники Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури прийшли з обшуками до Окружного адміністративного суду Києва.

Обшуки проводять в рамках розслідування про можливі кримінальні правопорушення, які вчинили окремі судді і голова ОАСК.

Інша інформація не надається, щоб не порушувати таємницю слідства.

Читайте: Масові обшуки НАБУ: чому проводять і до кого прийшли

Відомо, що вказаний суд очолює суддя Павло Вовк.

До слова, 15 липня, у приміщеннях ДФС у Дніпрі ГБР та СБУ провели обшуки.

Джерело: НАБУ

Фото: Dreamstime

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