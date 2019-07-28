Партія Слуга народу планує замінити державні адміністрації префектурами.
Партії Слуга народу хоче провести реформу адміністративного устрою.
Голова виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко заявив, що реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації. Їх замінять префектури, які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад.
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За його словами, планується залишити 100 районів з 490.
Раніше лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, як буде проходити розподіл посад після виборів.
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