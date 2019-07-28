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Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами

Партія Слуга народу планує замінити державні адміністрації префектурами.

Слуга народу планує держадміністрації замінити префектурами

Партії Слуга народу хоче провести реформу адміністративного устрою.

Голова виборчого штабу політсили Олександр Корнієнко заявив, що реформа передбачає збільшення повноважень влади місцевого рівня і зменшення ролі таких елементів, як держадміністрації. Їх замінять префектури, які будуть слідкувати за законністю рішень місцевих рад.

Читайте: Фракція партії Слуга народу у Верховній Раді (СПИСОК)

За його словами, планується залишити 100 районів з 490.

Раніше лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков розповів, як буде проходити розподіл посад після виборів.

Джерело: LB.ua

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