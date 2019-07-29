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Факти / Україна

Коаліція в парламенті забере всі міністерські крісла – Герус

Коаліція забере всі міністерські крісла в новому уряді, а опозиція отримає деякі комітети у Верховній Раді.

Коаліція в парламенті забере всі міністерські крісла – Герус

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус заявив, що коаліція в новому парламенті забере всі міністерські крісла.

– Коаліція забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді, – сказав він.

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На його думку, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ніхто не сумнівався в демократичності нової влади.

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Герус додав, що коаліція з Голосом можлива, але все залежатиме від їхньої позиції і політичних побажань.

До слова, секретар РНБО Олександр Данилюк вважає, що кількість міністрів необхідно скоротити до 12-13 осіб.

Джерело: РБК-Україна

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