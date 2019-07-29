PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Як отримати туристичну візу в США: документи, співбесіда, вартість

Які документи потрібно на туристичну візу у США, скільки це коштує та як довго чекати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати туристичну візу в США: документи, співбесіда, вартість

Туристична віза в США (B-1/B-2) призначена для короткотермінових ділових або розважальних поїздок та поїздок із метою отримання медичної допомоги.

Зазвичай віза категорії B-1 видається особам, які в’їжджають до США для вирішення бізнес-питань, відвідування наукових, освітніх, професійних або ділових заходів тощо.

Візу категорії B-2 видають для поїздок з метою відпочинку, зокрема туризму, відвідування друзів або родичів, отримання медичної допомоги.

Часто візи категорій B-1 та B-2 об’єднують і видають як одну: B-1/B-2.

Документи

Якщо ви плануєте вирушити до Сполучених Штатів, то вам необхідно зібрати чимало документів.

Документи, які потрібні на туристичну візу в США:

  • електронна візова анкета на отримання неімміграційної візи (DS-160);
  • закордонний паспорт, термін дії якого не менш ніж на шість місяців перевищує тривалість передбачуваного періоду перебування в США;
  • одна фотокартка розміром 5 см x 5 см, зроблена протягом останніх шести місяців, кольорова на білому фоні;
  • квитанція зі сплати збору за розгляд заяви на отримання неімміграційної візи в розмірі $160 (збір поверненню не підлягає і сплачується у місцевій валюті);
  • лист-підтвердження призначеної співбесіди зі штрихкодом.

Також для отримання туристичної візи потрібно надати підтвердження бронювання готелю, програму туру від оператора.

Читайте: З 2021 року США ускладнять тест на отримання громадянства

Порядок подавання документів:

  • заповнити анкету на отримання неімміграційної візи (DS-160);
  • роздрукувати квитанцію на оплату консульського збору
  • сплатити збір за розгляд заяви на отримання візи у відділенні Райффайзен банку;
  • записатись на співбесіду, обравши опцію Новий користувач.

Співбесіда

Наступне, на що необхідно звернути увагу під час отримання туристичної візи у США – це проходження співбесіди, на якій ви повинні довести, що вас можна пустити в країну.

Для цього варто підготувати відповіді на такі запитання:

  • мета поїздки — короткочасний візит ділового, розважального, лікувального характеру;
  • скільки часу ви плануєте залишатися в США – термін дії візи – не більше 180 днів;
  • ви можете надати докази наявності коштів, достатніх для покриття витрат під час перебування у Сполучених Штатах;
  • у вас є постійне місце проживання за межами США, а також інші соціальні або економічні зв’язки, які гарантують ваше повернення.

Аби отримати більш детальну консультацію та зберегти усі необхідні посилання – можете скористатися сайтом посольства США в Україні.

До речі, раніше ми писали, що Україна і Канада домовилися спростити візовий режим.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Каліфорнії чоловік розстріляв людей на фестивалі їжі: трьох вбито, 14 поранено
Перехопили ракети в космосі: Ізраїль і США випробували Arrow 3
Верховний суд США дозволив витратити $2,5 млрд на будівництво стіни з Мексикою
Пожирає мозок: у США чоловік помер через паразита, якого підхопив в аквапарку
Зеленський обговорив з Волкером ситуацію на Донбасі
США можуть запровадити нові санкції проти Туреччини – Помпео
У США арештували 16 морських піхотинців за торгівлю людьми
У США на федеральному рівні відновили смертну кару
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка