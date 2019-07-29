Які документи потрібно на туристичну візу у США, скільки це коштує та як довго чекати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Туристична віза в США (B-1/B-2) призначена для короткотермінових ділових або розважальних поїздок та поїздок із метою отримання медичної допомоги.

Зазвичай віза категорії B-1 видається особам, які в’їжджають до США для вирішення бізнес-питань, відвідування наукових, освітніх, професійних або ділових заходів тощо.

Візу категорії B-2 видають для поїздок з метою відпочинку, зокрема туризму, відвідування друзів або родичів, отримання медичної допомоги.

Часто візи категорій B-1 та B-2 об’єднують і видають як одну: B-1/B-2.

Документи

Якщо ви плануєте вирушити до Сполучених Штатів, то вам необхідно зібрати чимало документів.

Документи, які потрібні на туристичну візу в США:

електронна візова анкета на отримання неімміграційної візи ( DS-160 );

); закордонний паспорт, термін дії якого не менш ніж на шість місяців перевищує тривалість передбачуваного періоду перебування в США;

перевищує тривалість передбачуваного періоду перебування в США; одна фотокартка розміром 5 см x 5 см , зроблена протягом останніх шести місяців, кольорова на білому фоні;

, зроблена протягом останніх шести місяців, кольорова на білому фоні; квитанція зі сплати збору за розгляд заяви на отримання неімміграційної візи в розмірі $160 (збір поверненню не підлягає і сплачується у місцевій валюті);

(збір поверненню не підлягає і сплачується у місцевій валюті); лист-підтвердження призначеної співбесіди зі штрихкодом.

Також для отримання туристичної візи потрібно надати підтвердження бронювання готелю, програму туру від оператора.

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Порядок подавання документів:

заповнити анкету на отримання неімміграційної візи (DS-160);

роздрукувати квитанцію на оплату консульського збору

сплатити збір за розгляд заяви на отримання візи у відділенні Райффайзен банку;

записатись на співбесіду, обравши опцію Новий користувач.

Співбесіда

Наступне, на що необхідно звернути увагу під час отримання туристичної візи у США – це проходження співбесіди, на якій ви повинні довести, що вас можна пустити в країну.

Для цього варто підготувати відповіді на такі запитання:

мета поїздки — короткочасний візит ділового, розважального, лікувального характеру;

скільки часу ви плануєте залишатися в США – термін дії візи – не більше 180 днів ;

; ви можете надати докази наявності коштів, достатніх для покриття витрат під час перебування у Сполучених Штатах;

у вас є постійне місце проживання за межами США, а також інші соціальні або економічні зв’язки, які гарантують ваше повернення.

Аби отримати більш детальну консультацію та зберегти усі необхідні посилання – можете скористатися сайтом посольства США в Україні.

До речі, раніше ми писали, що Україна і Канада домовилися спростити візовий режим.