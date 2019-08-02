Віталій Кличко вів переговори з п’ятьма партіями про спільне висування на вибори до Верховної Ради.

Мер Києва Віталій Кличко вів переговори про спільне висування на вибори до Верховної Ради з Батьківщиною, Рухом нових сил, Голосом, Громадянською позицією і партією Сила і Честь.

За його словами, рік тому він прийняв рішення не йти на парламентські вибори з партією Європейська солідарність Петра Порошенка.

– Були переговори з іншими політичними силами. У нас було дуже мало часу для розгону. У зв’язку з позачерговими парламентськими виборами, не приховую, я проводив консультації з іншими політичними силами, – сказав він.

Кличко провів переговори з Міхеілом Саакашвілі, Анатолієм Гриценком, Юлією Тимошенко, Ігорем Смешком і зі Святославом Вакарчуком.

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Мер зазначив, що не вів переговорів з приводу об’єднання з Українською стратегією Гройсмана.

Кличко додав, що перед місцевими виборами він планує оновити команду і зробити ребрендінг партії УДАР.

Нагадаємо, вибори мера Києва та депутатів міської ради відбудуться у 2020 році.