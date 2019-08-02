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Факты / Украина

Кличко собирался на выборы в Раду с пятью партиями

Виталий Кличко вел переговоры с пятью партиями о совместном выдвижении на выборы в Верховную Раду.

Кличко собирался на выборы в Раду с пятью партиями

Мэр Киева Виталий Кличко вел переговоры о совместном выдвижении на выборы в Верховную Раду с Батькивщиной, Движением новых сил, Голосом, Гражданской позицией и партией Сила и Честь.

По его словам, год назад он принял решение не идти на парламентские выборы с партией Европейская солидарность Петра Порошенко.

– Были переговоры с другими политическими силами. У нас было очень мало времени для разгона. В связи с внеочередными парламентскими выборами, не скрываю, я проводил консультации с другими политическими силами, – сказал он.

Кличко провел переговоры с Михеилом Саакашвили, Анатолием Гриценко, Юлией Тимошенко, Игорем Смешко и со Святославом Вакарчуком.

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Мэр отметил, что не вел переговоров по поводу объединения с Украинской стратегией Гройсмана.

Кличко добавил, что перед местными выборами он планирует обновить команду и сделать ребрендинг партии УДАР.

Напомним, выборы мэра Киева и депутатов городского совета состоятся в 2020 году.

 

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