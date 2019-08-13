Які документи потрібні для оформлення пенсійного посвідчення онлайн
Оформити пенсійне посвідчення онлайн можна на сайті Пенсійного фонду. Для цього вам знадобляться такі документи:
- паспорт;
- документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
- фото.
Перед подаванням документів необхідно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду. Для цього знадобиться електронний підпис.
Як зробити електронний підпис
Щоб отримати електронний підпис, необхідно звернутися в один з Центрів сертифікації ключів, які працюють в різних підприємствах і держструктурах. Їх список можна перевірити в Центральному засвідчувальному органі.
Зараз отримати електронний цифровий підпис можна тільки за особистої присутності людини. Необхідні для цього документи можна зібрати і заповнити заздалегідь.
Вартість послуги в державних органах – від 96 грн, а в недержавних вона може сягати більше 200 грн.
Для отримання електронного цифрового підпису вам знадобляться:
- паспорт і його завірена копія (сторінки 1-6 та сторінки з адресою останнього місця реєстрації);
- завірена копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- платіжне доручення;
- договір про надання послуг електронного підпису;
- заява на формування кваліфікованого сертифіката електронного підпису;
- USB флеш-накопичувач або інший захищений носій.
Як подати документи на оформлення пенсійного посвідчення онлайн
Послуга подавання документів на оформлення пенсійного посвідчення онлайн є безкоштовною.
Для початку потрібно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду, для чого використовується електронний підпис. Після цього вам необхідно відкрити електронний бланк замовлення і вказати документ, який ви хочете отримати.
Вас попросять заповнити необхідну заяву і додати до неї скан-копії зазначених документів. Статус заяви можна відстежувати в особистому кабінеті в графі Мої звернення.
Скільки оформляють пенсійне посвідчення
Пенсійне посвідчення повинні оформити протягом 10 днів після подання відповідної заяви. Коли воно буде готове, ви отримаєте спеціальну електронну довідку або СМС-повідомлення.
Після цього доведеться відвідати сервісний центр, де вам видадуть пенсійне посвідчення. Для цього з собою треба буде взяти оригінали документів, які додавалися при складанні заяви.