Щоб отримати електронний підпис, необхідно звернутися в один з Центрів сертифікації ключів, які працюють в різних підприємствах і держструктурах. Їх список можна перевірити в Центральному засвідчувальному органі.

Зараз отримати електронний цифровий підпис можна тільки за особистої присутності людини. Необхідні для цього документи можна зібрати і заповнити заздалегідь.

Вартість послуги в державних органах – від 96 грн, а в недержавних вона може сягати більше 200 грн.

Для отримання електронного цифрового підпису вам знадобляться: