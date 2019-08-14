Кабінет міністрів України на засіданні 14 серпня ухвалив розпорядження щодо зниження ціни на газ для Луганської ТЕС.

За словами прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, це дозволить вирішити надзвичайну ситуацію в Луганській області.

– Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Вона працює на вугіллі. Вугілля логістично може постачатися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо постачати. Що нам робити? Там є інше джерело електроенергії – газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан треба підняти в декілька разів ціну на електроенергію. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні зараз достатньо проблем, – зазначив прем’єр-міністр України.

Раніше директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай зазначив, що нинішні ціни на електроенергію не покривають вартість газу, на який змушена була перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії. Тому Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції.

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Губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що в Луганській області можуть бути відключення електроенергії, якщо не буде рішення Кабміну щодо зниження ціни на газ.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, адже під’їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на постачання вугілля в Україну.

До речі, раніше ми писали про те, коли відбудуться тристоронні переговори між Україною, Росією та ЄС щодо питання транзиту газу.