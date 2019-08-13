У ніч на 13 серпня в Києві 18-річний хлопець напав на таксиста. Потерпілий залишився живим, його госпіталізували, а злочинця затримали.

У Святошинському районі Києва 18-річний хлопець попросив водія таксі відвезти його в село, де за проїзд нібито розрахується його батько. Водій пошкодував хлопця і погодився.

По дорозі чоловіки розговорилися на різні теми, коли раптово хлопець дістав ніж і почав бити таксиста в груди і обличчя. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу.

Тим часом нападник зібрав особисті речі потерпілого, ключі від автомобіля і втік.











Бив ножем в обличчя і груди: в Києві хлопець порізав таксиста / 3 фотографии

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Закривавленому водієві перехожі викликали швидку і повідомили в поліцію. Групи реагування патрульної поліції вже до ранку 13 серпня затримали нападника.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство.

До речі, в Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.