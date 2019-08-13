PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Бив ножем в обличчя і груди: в Києві хлопець порізав таксиста

У ніч на 13 серпня в Києві 18-річний хлопець напав на таксиста. Потерпілий залишився живим, його госпіталізували, а злочинця затримали.

Бив ножем в обличчя і груди: в Києві хлопець порізав таксиста

У Святошинському районі Києва 18-річний хлопець попросив водія таксі відвезти його в село, де за проїзд нібито розрахується його батько. Водій пошкодував хлопця і погодився.

По дорозі чоловіки розговорилися на різні теми, коли раптово хлопець дістав ніж і почав бити таксиста в груди і обличчя. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу.

Тим часом нападник зібрав особисті речі потерпілого, ключі від автомобіля і втік.

  • image
  • image
  • image
Бив ножем в обличчя і груди: в Києві хлопець порізав таксиста / 3 фотографии

Читайте: Кривава бійня у Вінниці: жінка з сокирою та пістолетом напала на стоматолога

Закривавленому водієві перехожі викликали швидку і повідомили в поліцію. Групи реагування патрульної поліції вже до ранку 13 серпня затримали нападника.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за замах на умисне вбивство.

До речі, в Одеській області 39-річний чоловік, посварившись із тещею свого брата під час хмільного застілля, надягнув їй на голову мішок і кинув у колодязь.

Джерело: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Масштабний спалах кору в Києві: за півроку 2019-го – понад 5 тис. хворих
Ранкова зарядка: на Троєщині пасажири штовхали тролейбус через перехрестя
Коли вибори мера Києва та депутатів Київради
Укрзалізниця хоче повернути потяг Київ-Берлін у 2020 році
У Києві обмежать рух через пішохідний міст на Труханів острів
Марш захисників на День Незалежності: програма, маршрут і учасники
У Києві сміттєвоз переїхав чоловіка
У Голосіївському районі майже на рік перекриють 10 вулиць – список
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка