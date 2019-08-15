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Факти / Україна

Погода на День незалежності 2019 в Україні (КАРТА)

На День незалежності, 24 серпня, в Україні переважатиме суха і сонячна погода.

погода

На заході та півночі країни на День незалежності можливі дощі та буде досить прохолодно у порівнянні з іншими регіонами.

У деяких областях місцями не більше +21.

Читайте: Куди піти на День незалежності: афіша заходів

Але на півдні, у центрі та на сході, як і раніше, спеконто – від +28 до +31.

У Києві 24 серпня мінлива хмарність, вдень 23 вище нуля.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на серпень та початок осені в Україні.

Джерело: Погода. Мета

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