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Факти / Україна

Прогноз погоди на серпень і початок осені в Україні

У серпні в Україні можна очікувати сухої та спекотної погоди, а температура триматиметься на рівні 30° тепла.

Погода

Доктор фізико-математичних наук у галузі метеорології Вазіра Мартазінова заявила, що цього року погода у серпні буде сухою і спекотною.

За її словами, температура повітря у серпні доходитиме до 30° тепла.

– Серпень буде спекотний і сухий. Температура доходитиме до 30°, плюс/мінус 1-2°. В середині серпня слід чекати спекотних днів. Далі, після 20 чисел буде різке похолодання, – сказала метеоролог.

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Мартазінова додала, що у вересні температура знизиться приблизно до 28°, а також очікуються дощі та короткочасні зливи на всій території України.

Заморозки можливі вже на початку жовтня, тому про бабине літо можна забути.

Ми також публікували фото аномальної спеки в Європі з космосу.

Джерело: Укрінформ

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