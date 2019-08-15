Мінфін направив до НБУ запити щодо прогнозу курсу валют на 2020-2022 роки.

Мінфін надіслав запит до НБУ щодо прогнозу курсу валют в Україні на наступні два роки. Таке уточнення необхідне для формування державного бюджету на найближчий рік.

– Для того щоб новий уряд вчасно подав проект державного бюджету на 2020 рік, Мінфін і головні розпорядники рухаються згідно з графіком бюджетного процесу … Мінфін направив запити до НБУ щодо того, чи будуть уточнення прогнозу курсу валют на 2020-2022 роки (як відомо, відповідно до Бюджетного кодексу саме НБУ надає МЕРТ цей показник) і до МЕРТ щодо того, чи будуть уточнення щодо інших показників, – повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова.

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Вона запевняє, що це необхідно для того, щоб ситуація 2018 року і особливо 2019 року не повторилася. Тоді курс – як середньорічний, так і на кінець року – значно відрізнявся від фактичного.

До речі, експерт впевнений, найближчим часом курс гривні до долара шукатиме точку рівноваги.