Минфин направил в НБУ запросы относительно прогноза курса валют на 2020-2022 гг.

Минфин запросил у НБУ прогноз относительно курса валют в Украине на предстоящие два года. Такое уточнение необходимо для формирования государственного бюджета на ближайший год.

– Для того чтобы новое правительство вовремя подало проект государственного бюджета на 2020 год, Минфин и главные распорядители двигаются в соответствии с графиком бюджетного процесса… Минфин направил запросы в НБУ относительно того, будут ли уточнения прогноза курса валют на 2020-2022 годы (как известно, в соответствии с Бюджетным кодексом именно НБУ предоставляет МЭРТ этот показатель) и к МЭРТ относительно того, будут ли уточнения относительно других показателей, – сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

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Она заверяет, что это необходимо для того, чтобы ситуация 2018 и особенно 2019 года не повторилась. Тогда прогнозируемый курс – как среднегодовой, так и на конец года – значительно отличался от фактического.

К слову, эксперт уверен, что ближайшее время курс гривны к доллару будет искать точку равновесия.