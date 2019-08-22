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Факти / Україна / Політика

На зустрічі у Варшаві Зеленський та Трамп підпишуть низку документів – МЗС

МЗС України готує першу зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбудеться у Варшаві.

Дональд Трамп

У Варшаві наприкінці серпня-початку вересня президенти України та США – Володимир Зеленський та Дональд Трамп – підпишуть низку документів, повідомила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Водночас, про які саме документи йдеться, вона не уточнила.

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Зеркаль розповіла, що МЗС займається організацією зустрічі лідерів держав, зокрема інформаційно-аналітичним забезпеченням:

– Відпрацьовуємо наповнення цих зустрічей, – додала дипломат.

До слова, раніше американська сторона заявила, що зустріч Зеленського і Трампа може відбутися у Нью-Йорку або Варшаві.

Джерело: 5 канал

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