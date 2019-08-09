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Зеленський зможе домовитися з Путіним – Трамп

Дональд Трамп вважає, що Володимир Зеленський і Володимир Путін підпишуть угоду для вирішення проблем між країнами.

Зеленський зможе домовитися з Путіним – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що Росія і Україна знайдуть вирішення існуючих проблем.

За словами американського лідера, країнам це вдастся завдяки переговорам президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського.

– Я вважаю, він (Зеленський. – Ред.) укладе угоду з президентом Путіним, – сказав Трамп журналістам.

Читайте: Конгрес США отримав дані про угоди Трампа з росіянами – WSJ

Нагадаємо, Трамп заявив, що чекає на Зеленського в Білому домі найближчим часом.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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