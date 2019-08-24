З Днем незалежності українців творчо вирішили привітати прикордонники.

До Дня незалежності України Державна прикордонна служба підготувала короткий мультфільм Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю.

Мультиплікаційний фільм зроблений на основі історії про те, як вдавнину українці боронили не тільки свою землю від навали Золотої Орди, а й не давали їй посунутися в бік Європи.

За таким же принципом діють сьогодні прикордонники, які захищають кордони України.

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Нагадаємо, 24 серпня Україна святкує 28 річницю незалежності.

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