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Факти / Україна

З Днем незалежності, Україно! Прикордонники креативно привітали українців

З Днем незалежності українців творчо вирішили привітати прикордонники.

День незалежності 2019

До Дня незалежності України Державна прикордонна служба підготувала короткий мультфільм Моя хата скраю – першим ворога зустрічаю.

Мультиплікаційний фільм зроблений на основі історії про те, як вдавнину українці боронили не тільки свою землю від навали Золотої Орди, а й не давали їй посунутися в бік Європи.

За таким же принципом діють сьогодні прикордонники, які захищають кордони України.

Читайте: Виступ президента Зеленського з нагоди Дня незалежності – повний текст

Нагадаємо, 24 серпня Україна святкує 28 річницю незалежності.

Раніше Факти ICTV писали, які українські зірки виступали під час Ходи гідності в Києві.

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