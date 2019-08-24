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Факти / Україна

ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві

На концерті в Києві з нагоди Дня незалежності для українців заспівали ONUKA, Аліна Паш, Андрій Романенко, Євгенія Орлова та Тіна Кароль.

ONUKA, Аліна Паш та Тіна Кароль: хто виступав під час Ходи Гідності у Києві

У Києві урочиста Хода Гідності почалася із вшанування пам’яті героїв, які віддали життя за свободу України.

Під час церемонії на Алеї Героїв Небесної сотні була оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання, пролунали сто ударів дзвону як символ ста ударів сердець Героїв Небесної сотні.

Також там була представлена ​​інсталяція у вигляді щитів Беркута, пожежної машини з брандспойтом і карти України, забарвлених у білий колір.

Президент України Володимир Зеленський зі своєю дружиною Оленою пройшлися Алеєю Героїв Небесної сотні, поклали квіти і вирушили до сцени на Майдані Незалежності.

Церемонія проходила під спів української виконавиці ONUKA.

Читайте: День незалежності України: Хода Гідності 2019

Потім пролунав гімн України тривалістю більше 7 хвилин, який виконали оркестри і відомі музиканти, зокрема, оперні співаки Андрій Романенко і Євгенія Орлова. Також з ними на одній сцені заспівала представниця України на дитячому Євробаченні Дарина Красновецька.

Після чого мелодію гімну почали грати на фортепіано, які стали символом Революції Гідності, а очолив музикантів видатний український композитор Мирослав Скорик.

А одразу після цього на українській мові прозвучав реп у виконанні Аліни Паш під супровід барабанів.

Народна артистка України Тіна Кароль виконала частину державного гімну України, сидячи на даху консерваторії на Майдані Незалежності.

Також Факти ICTV розповідають в режимі онлайн, як святкують День незалежності по всій Україні.

Фото: tina_karol

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