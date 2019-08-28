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Факти / Україна

Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ

Елладська православна церква визнала канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії ПЦУ.

Синод Елладської церкви визнав автокефалію ПЦУ

Елладська православна церква (Греція) визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України.

Це було вирішено на Священому Синоді, що відбувся 26-28 серпня 2019 року.

Так, грецькі церковники визнали канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії.

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Також Синод Елладської церкви надав право архієпископу Афінському вирішити питання визнання ПЦУ.

Раніше Факти ICTV писали, що глава ПЦУ митрополит Епіфаній анонсував реформи в ПЦУ.

Джерело: Сerkvarium

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