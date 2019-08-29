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Факти / Україна

Анна Новосад – що відомо про нового міністра освіти

Новим міністром освіти і науки України стала Анна Новосад. Що про неї відомо – далі у матеріалі.

Анна Новосад – що відомо про нового міністра освіти

Анна Новосад – новий  міністр освіти і науки.

Вона народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. У 2011 році отримала ступінь бакалавра з політології у Києво-Могилянській академії.

У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду відкритого суспільства.

Вона впродовж 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.

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У 2014 році прийшла працювати у Міносвіти. З березня по листопад 2014 року було радником міністра, а у грудні 2017 року очолила управління міжнародної співпраці і європейської інтеграції МОН.

У грудні 2017 року почала працювати генеральним директором директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.

До речі, Факти ICTV писали, що відомо про нового прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

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