Новим міністром освіти і науки України стала Анна Новосад. Що про неї відомо – далі у матеріалі.
Анна Новосад – новий міністр освіти і науки.
Вона народилася 28 липня 1990 року. У 2007 році закінчила Український гуманітарний ліцей при КНУ імені Тараса Шевченка. У 2011 році отримала ступінь бакалавра з політології у Києво-Могилянській академії.
У 2013 році отримала ступінь магістра європейських студій в університеті Маастрихта, Нідерланди. Є стипендіатом Фонду відкритого суспільства.
Вона впродовж 2012-2013 років стажувалася в аналітичних центрах Іспанії та Чехії, учасник українсько-канадської парламентської програми.
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У 2014 році прийшла працювати у Міносвіти. З березня по листопад 2014 року було радником міністра, а у грудні 2017 року очолила управління міжнародної співпраці і європейської інтеграції МОН.
У грудні 2017 року почала працювати генеральним директором директорату стратегічного планування та європейської інтеграції. Вільно володіє англійською та німецькою мовами.
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