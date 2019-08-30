Генпрокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю, 30 серпня, вночі повідомив, що між Україною і Росією розпочався обмін утримуваними. Пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували і заявили, що переговори тривають. Факти ICTV стежать за подіями навколо можливого обміну полоненими.