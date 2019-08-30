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Факти / Україна
Обмін ув’язненими: чи відбудеться сьогодні (ОНЛАЙН)

Генпрокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю, 30 серпня, вночі повідомив, що між Україною і Росією розпочався обмін утримуваними. Пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували і заявили, що переговори тривають. Факти ICTV стежать за подіями навколо можливого обміну полоненими.

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11:57 - 30 серпня

Український режисер Олег Сенцов все ще перебуває в Бутирському ізоляторі Москви, повідомило джерело, пише Інтерфакс-Україна.

Журналісти продовжують лишатись в аеропорту.

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11:52 - 30 серпня

Обмін ув’язненими між Україною і РФ у п’ятницю не відбудеться, остаточної дати поки немає, заявив прес-секретар СБ України, пише РИА Новости.

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11:52 - 30 серпня

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11:43 - 30 серпня

Аеропорт Київ зараз:

Фото: Анна Нестеренко

 

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10:41 - 30 серпня

Обмін утримуваними особами між Україною і Росією відкладається до наступного тижня, повідомили джерела в українських правоохоронних органах, пише Крим. Реалії.

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10:32 - 30 серпня

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10:29 - 30 серпня

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10:25 - 30 серпня

В аеропорту Київ приземлився військовий літак, повідомила радник командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко. Водночас, немає інформації про те, хто перебуває на борту цього літака, пише Крим. Реалії.

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10:17 - 30 серпня

Звільнених полонених моряків і політв’язнів відвезуть до лікарні, офіційної зустрічі в аеропорту, ймовірно, не буде, повідомляє Крим. Реалії з посиланням на джерела.

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10:15 - 30 серпня

В аеропорт Київ приїхали родичі українців-учасників обміну.

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