Обмін ув’язненими: чи відбудеться сьогодні (ОНЛАЙН)
Генпрокурор Руслан Рябошапка у п’ятницю, 30 серпня, вночі повідомив, що між Україною і Росією розпочався обмін утримуваними. Пізніше в Офісі президента цю інформацію спростували і заявили, що переговори тривають. Факти ICTV стежать за подіями навколо можливого обміну полоненими.
В аеропорту Київ приземлився військовий літак, повідомила радник командувача Військово-морських сил України Вікторія Христенко. Водночас, немає інформації про те, хто перебуває на борту цього літака, пише Крим. Реалії.