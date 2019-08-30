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Факти / Україна

Як нардепи голосували за зняття недоторканності (СПИСОК)

У першому читанні проект закону про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.

Як нардепи голосували за зняття недоторканності (СПИСОК)

Під час голосування за проект закону №1095 щодо зняття недоторканності з народних депутатів жоден нардеп не висловився проти.

Відповідний законопроект підтримали 363 нардепи.

Утримався від голосування лише один народний депутат від фракції Європейська солідарність Руслан Князевич.

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Крім того, жоден народний депутат від фракції Опозиційна платформа – За життя взагалі не голосував за зняття депутатської недоторканності.

Як нардепи голосували за зняття недоторканності (СПИСОК) / 6 фотографий

Нагадаємо, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання ухвалили проект закону щодо зняття депутатської недоторканності у першому читанні.

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