У першому читанні проект закону про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.

Під час голосування за проект закону №1095 щодо зняття недоторканності з народних депутатів жоден нардеп не висловився проти.

Відповідний законопроект підтримали 363 нардепи.

Утримався від голосування лише один народний депутат від фракції Європейська солідарність Руслан Князевич.

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Крім того, жоден народний депутат від фракції Опозиційна платформа – За життя взагалі не голосував за зняття депутатської недоторканності.























Як нардепи голосували за зняття недоторканності (СПИСОК) / 6 фотографий

Нагадаємо, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання ухвалили проект закону щодо зняття депутатської недоторканності у першому читанні.