Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.
Верховна Рада підтримала кандидатури на посади членів нового Кабміну, які запропонував новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
За таке рішення проголосувало 281 народний депутат, 26 – висловилися проти, 45 – утрималися.
Читайте: Верховна Рада: онлайн прямий ефір першого заседенія депутатів IX скликання
До нового уряду увійшли:
- Дмитро Кулеба – віце-прем’єр з евроінртеграції
- Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів
- Тимофій Милованов – міністр економічного розвитку і торгівлі
- Денис Малюська – міністр юстиції
- Оксана Макарова – міністр фінансів
- Олексій Оржель – міністр енергетики та екології
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій
- Анна Новосад – міністр освіти і науки
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ
- Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ
- Андрій Загороднюк – міністр оборони
Гончарук присягнув перед Радою як голова Кабміну.
До речі, Андрій Загороднюк став новим міністром оборони України.