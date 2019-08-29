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Факти / Україна

Рада затвердила склад нового Кабміну

Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.

Рада затвердила склад нового Кабміну

Верховна Рада підтримала кандидатури на посади членів нового Кабміну, які запропонував новий прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За таке рішення проголосувало 281 народний депутат, 26 – висловилися проти, 45 – утрималися.

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До нового уряду увійшли:

  • Дмитро Кулеба – віце-прем’єр з евроінртеграції
  • Михайло Федоров – міністр цифрової трансформації
  • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів
  • Тимофій Милованов – міністр економічного розвитку і торгівлі
  • Денис Малюська – міністр юстиції
  • Оксана Макарова – міністр фінансів
  • Олексій Оржель – міністр енергетики та екології
  • Владислав Криклій – міністр інфраструктури
  • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій
  • Анна Новосад – міністр освіти і науки
  • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту
  • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ
  • Зоряна Скалецька – міністр охорони здоров’я
  • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб
  • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики
  • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ
  • Андрій Загороднюк – міністр оборони

Гончарук присягнув перед Радою як голова Кабміну.

До речі, Андрій Загороднюк став новим міністром оборони України.

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