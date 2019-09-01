Правильно підібраний букет на 1 вересня не тільки принесе радість учителю, а й допоможе школяреві проявити свою індивідуальність.

Найкрасивіший і оригінальний букет на 1 вересня допоможуть зібрати професійні флористи.

Це можуть бути як класичні троянди, гладіолуси, екзотичні композиції, так і недорогі цікаві букети на 1 вересня з садових і польових квітів.

Як вибрати букет для вчителя

Багато хто вважає, що можна діяти за принципом чим дорожче, тим краще. Однак квіти на 1 вересня бажано вибирати відповідно до віку і статі класного керівника.

Молодій вчительці підійде композиція, складена з квітів ніжних відтінків – лілій, гербер, гортензій, еустом. Доречні троянди з нерозпущеними бутонами у поєднанні з ромашками чи іншими луговими квітами.











Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня / 3 фотографии

Учителеві бальзаківського віку краще подарувати композицію з насичених відтінків. Відмінний вибір – красиві букети на 1 вересня, складені з хризантем, гвоздик, півоній, ірисів з додаванням інших сортів квітів.















Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня / 4 фотографии

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Вчителям похилого віку підійде максимально елегантний букет без зайвих прикрас. Доречно подарувати троянди насичених бордових відтінків, кали, іриси в монобукетах і композиціях.















Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня / 4 фотографии

Осінній букет для педагога-чоловіка повинен відрізнятися лаконічністю: бажано, щоб він мав чіткі обриси, круглу або продовгувату форму.

Серед традиційно чоловічих квітів – гладіолуси, антуриуми, гвоздики, які відмінно виглядають як в поєднанні з зеленню, так і з іншими квітами.















Як вибрати букет для вчителя на 1 вересня / 4 фотографии

До слова, Факти ICTV склали орієнтовний список найнеобхідніших речей для школярів усіх класів.