Новий Кабмін наразі працює над проектом держбюджету на 2020 рік, щоб до 15 вересня він був у Верховній Раді.

Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив після погоджувальної ради, що законопроект про державний бюджет на 2020 рік повинен надійти до Верховної Ради до 15 вересня.

За його словами, зараз саме цим буде займатися новий Кабмін.

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Нагадаємо, згідно з Бюджетним кодексом, уряд подає проект бюджету країни на наступний рік до 15 вересня.

Раніше Мінфін надіслав запит до НБУ щодо прогнозу курсу валют в Україні на наступні два роки. Таке уточнення необхідне для формування державного бюджету на найближчий рік.

Фото: ВР