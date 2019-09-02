На пленарному засіданні 3 вересня Верховна Рада проголосує в цілому за проект змін до Конституції щодо обмеження недоторканності народних депутатів.

Спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді заявив, що

у вівторок, 3 вересня, необхідно розглянути для прийняття в цілому проекту закону №7203, якими передбачено внесення змін до ст.80 Конституції щодо недоторканності нардепів.

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Для остаточного скасування недоторканності необхідно не менше 300 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання ухвалили проект закону щодо зняття депутатської недоторканності у першому читанні.