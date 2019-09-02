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Факти / Україна / Політика

Рада 3 вересня може остаточно зняти депутатську недоторканність

На пленарному засіданні 3 вересня Верховна Рада проголосує в цілому за проект змін до Конституції щодо обмеження недоторканності народних депутатів.

Верховна Рада депутатский портфель

Спікер парламенту Дмитро Разумков на погоджувальній раді заявив, що

у вівторок, 3 вересня, необхідно розглянути для прийняття в цілому проекту закону №7203, якими передбачено внесення змін до ст.80 Конституції щодо недоторканності нардепів.

Читайте: Як нардепи голосували за зняття недоторканності (СПИСОК)

Для остаточного скасування недоторканності необхідно не менше 300 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, під час першого засідання Верховної Ради IX скликання ухвалили проект закону щодо зняття депутатської недоторканності у першому читанні.

Фото: Dreamstime

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