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Факти / Україна

Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну (ФОТО)

Сепаратисти експортують в Європу сигарети, вироблені в ОРДЛО, через територію України.

Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну (ФОТО)

Фото пачки сигарет з акцизною маркою “ЛНР” на своїй сторінці в Facebook опублікував політолог Володимир Цибулько.

– Чи бачили в Україні дешеві сигарети, вироблені в ОРДЛО? Знайомі показали – подивіться і ви. Особливо радує акцизна марка “ЛНР”. За його даними, частина нелегальних сигарет залишається в Україні, а основний обсяг постачається на ринок Європи через дірявий західний кордон України. З Європи в самопроголошені республіки повертаються надприбутки, за рахунок яких зокрема фінансуються бойовики, – пише Цибулько.

Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну (ФОТО) / 2 фотографии

На думку Цибулька, це відбувається за підтримки українських правоохоронців, які тільки імітують боротьбу з потоками контрабанди, а насправді допомагають ділкам з “ЛНР”/”ДНР” постачати цигарки в Україну, а потім і в Західну Європу.

– Ми знаємо, що у нас війна і кожен день на ній гинуть або отримують поранення кращі сини України, а в цей час їхні вбивці за допомогою наших силовиків на сигаретах з “ЛНР”/”ДНР” заробляють в Європі гроші на кулі для українців, – пише політолог.

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Він висловив надію, що нове керівництво країни усуне вакуум влади між героїчним сходом і барижним заходом і зупинить потік нелегальних сигарет з окупованого Донбасу, а не очолить його.

Раніше Факти ICTV писали, що ЄС готує санкції проти РФ через нелегально видані російські паспорти жителям ОРДЛО.

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