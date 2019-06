Європейський Союз готує нові санкції проти Росії через втручання у ситуацію на Сході України.

Зокрема, нелегально видані російські паспорти жителям ОРДЛО.

– Досить багато про Росію в проекті висновків учасників саміту ЄС. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик відновити переговори за Мінськими угодами написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

На саміті ЄС у Брюсселі будуть ухвалені рішення про продовження санкцій проти Росії, термін яких закінчується 31 липня 2019 року.

