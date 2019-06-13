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Факти / Світ

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: ЄС готує нові санкції

ЄС готує санкції проти РФ через нелегально видані російські паспорти жителям ОРДЛО.

Паспорти РФ для жителів ОРДЛО: ЄС готує нові санкції

Європейський Союз готує нові санкції проти Росії через втручання у ситуацію на Сході України.

Зокрема, нелегально видані російські паспорти жителям ОРДЛО.

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– Досить багато про Росію в проекті висновків учасників саміту ЄС. Заклик звільнити 24 моряків, захоплених біля Керченської протоки, невизнання незаконно виданих російських паспортів і заклик відновити переговори за Мінськими угодами написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

На саміті ЄС у Брюсселі будуть ухвалені рішення про продовження санкцій проти Росії, термін яких закінчується 31 липня 2019 року.

Раніше Факти ICTV писали, що посли ЄС ухвалили рішення про продовження санкцій проти Росії за незаконну анексію Криму.

Фото: Dreamstime

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