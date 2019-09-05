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Факти / Україна / Політика

Феміда vs корупція: чи буде ефективним Антикорупційний суд

Нарешті розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд України. Які справи розглядатиме, чи буде ефективно працювати та коли почнуться перші посадки корупціонерів – у матеріалі Фактів ICTV.

Феміда vs корупція: чи буде ефективним Антикорупційний суд

Вищий антикорупційний суд почав свою роботу 5 вересня. Його створення та запуск тривали майже два роки.

ВАКС надали приміщення на проспекті Перемоги, 41, де раніше розміщувався Брокінвестбанк.

До запуску готувались два роки

Утворення окремої структури, яка б займалась справами НАБУ та САП – це одна з умов міжнародних партнерів України. Зокрема МВФ, який вимагав такий суд в обмін на отримання наступних траншів.

У грудні 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко зареєстрував законопроект про створення структури. Але лише у червні 2018 року Верховна Рада нарешті його підтримала. Ще довгий час тривав конкурс на суддів, який завершився лише у березні 2019 року.

Структура Антикорупційного суду

Очолює суд Олена Танасевич. Має 17-річний досвід роботи в юриспруденції – працювала юристом, помічником судді та останні сім років суддею Печенізького районного суду Харківської області. Обійматиме свою посаду Танасевич три роки.

Загалом у структурі 38 суддів. Серед них: 27 суддів першої інстанції та ще 11 – апеляційної палати.

Перша інстанція налічує сім колегій суддів. Перегляд рішень у апеляційній палаті здійснюватимуть чотири колегії.

Ефективність та ефектність суду

Раніше формальною відмовкою у вироках топ-корупціонерам було те, що суди – перевантажені, нагадує політолог Олександр Антонюк. Тепер у нас з’явилась вузькопрофільна судова інстанція.

Олександр Антонюк

Фото: Олександр Антонюк

– Її ефективність буде вимірюватись у двох аспектах. Перше – нормативно-правова база, якої дотримуватиметься суд. Друге – ефективність роботи слідчих правоохоронних органів, які сьогодні говорять, що раніше у них був саботаж.

Бо, нагадує експерт, суд не здійснює слідчих дій, не шукає доказової бази. Суд – це функція. Програш антикорупційних органів не означатиме, що суд працює не ефективно.

Водночас він прогнозує – процес точно буде ефектним:

– Громадянам покажуть ефектне шоу – когось посадять, когось заарештують.

Але Антикорупційний суд – це не пігулка від корупції, а лише інструмент.

– Ми обговорюємо – посадять чи не посадять. Але що потім? Антикорупційні органи і суди – це лише інструмент для того, щоб не допускати дисбалансу.

Боротьба з корупцією – це не тільки покарання корупціонерів, а й виставляння запобіжників для того, щоб ті чи інші схеми не реалізовувались, говорить експерт.

Спам справ, скерованих до ВАКС

Ще до запуску суду експерти попереджали – якщо не внести правки до закону, виникне колапс зі скерованими до ВАКС справами. Суд не встигатиме розглядати справи топ-чиновників, натомість вирішуватиме незначні завдання.

Про це на урочистому відкритті структури згадав і президент Володимир Зеленський:

– Зараз є проблеми. Проблеми, які ми ще не встигли вирішити. Це питання з межами підсудності. Раніше хтось – не будемо згадувати прізвища – на законодавчому рівні постарався, щоб всю вашу роботу можна було завалити тисячами дрібних справ.

Водночас президент анонсував щонайменше 200 справ  щодо топ-чиновників. У Верховній Раді вже є законопроект, який змінює межі підсудності – ВАКС слухатиме лише справи, які порушили Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура. А таких близько 200, і вони надійдуть у суд вже 5 вересня.

Натомість, якщо закон не ухвалять, вже в перші тижні до суду має надійти близько 3 тис. справ.

У партії Слуга народу планують розглянути поправки підчас наступного пленарного засідання, а це вже 10-13 вересня.

Компетенція Антикорупційного суду

Згідно з чинним ЗУ Про Вищий антикорупційний суд, він розглядатиме справи, сума збитків яких перевищуватиме 960 тис. грн.

Антикорупційний суд

Зараз до компетенції ВАКС входять справи про:

  • розкрадання державного майна, використовуючи державне становище;
  • зловживання впливом, владою або службовим становищем;
  • використання бюджетних коштів не за призначенням;
  • прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;
  • підкуп працівника підприємства, установи чи організації;
  • надання бюджетних грошей або кредитів з державного кошторису без прописаних в ньому призначень;
  • порушення встановлених правил обігу наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів;
  • махінації та підробка документів, штампів, печаток тощо;
  • викрадення, вимагання, привласнення зброї, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, використовуючи службове становище.

Коли почнуться посадки?

Глава САП Назар Холодницький зазначив, що у відомстві тепер можуть очікувати на винесення вироків у справах екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, екс-депутатів Бориса Розенблата, Максима Полякова та Миколи Мартиненка та мера Одеси Геннадія Труханова.

Президент у своєму інтерв’ю з нагоди 100 днів на посаді спрогнозував, що гучні посадки почнуться вже з осені. А передумова для цього – новий генпрокурор та запуск ВАКС.

Водночас думки експертів щодо такого швидкого розвитку подій різняться. Людмила Кабанець,  керівний партнер адвокатського об’єднання Emiraise, впевнена –  ефективній роботі заважає чинне законодавство, за яким до ВАКС перейдуть справи від судів загальної юрисдикції. За її словами, кількість справ, які мають скерувати до суду, значно перевищує очікування суддів.

– За такого розвитку подій завершення перших справ варто очікувати не раніше початку 2020 року, – каже вона.

Олег Горецький, керівний партнер юридичної фірми Горецький і партнери, зазначає – навряд чи зможемо отримати результати раніше, ніж за рік. Швидких справ щодо топ-корупції не буває. А також додає:

– Зараз ми бачимо ВАКС таким, яким уявляємо ідеальний суд, але ми ще не бачили, як він працює. Сподіватимемось, що саме ця інстанція стане прикладом неупередженості.

Читайте: Антикорупційний суд розпочав роботу: чи повноцінно він працюватиме Антикорупційний суд в дії: чи варто чекати блискавичного розкриття справ Антикорупційний суд: все, що потрібно знати

Тепер повна вертикаль протидії корупції запущена, а суспільство очікує гучних вироків. Після запуску ВАКС у антикорупційних структур більше не буде відмовок про брак повноважень.

Лілія Ященко 

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