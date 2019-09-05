Нарешті розпочав свою роботу Вищий антикорупційний суд України. Які справи розглядатиме, чи буде ефективно працювати та коли почнуться перші посадки корупціонерів – у матеріалі Фактів ICTV.

Вищий антикорупційний суд почав свою роботу 5 вересня. Його створення та запуск тривали майже два роки.

ВАКС надали приміщення на проспекті Перемоги, 41, де раніше розміщувався Брокінвестбанк.

До запуску готувались два роки

Утворення окремої структури, яка б займалась справами НАБУ та САП – це одна з умов міжнародних партнерів України. Зокрема МВФ, який вимагав такий суд в обмін на отримання наступних траншів.

У грудні 2017 року п’ятий президент Петро Порошенко зареєстрував законопроект про створення структури. Але лише у червні 2018 року Верховна Рада нарешті його підтримала. Ще довгий час тривав конкурс на суддів, який завершився лише у березні 2019 року.

Структура Антикорупційного суду

Очолює суд Олена Танасевич. Має 17-річний досвід роботи в юриспруденції – працювала юристом, помічником судді та останні сім років суддею Печенізького районного суду Харківської області. Обійматиме свою посаду Танасевич три роки.

Загалом у структурі 38 суддів. Серед них: 27 суддів першої інстанції та ще 11 – апеляційної палати.

Перша інстанція налічує сім колегій суддів. Перегляд рішень у апеляційній палаті здійснюватимуть чотири колегії.

Ефективність та ефектність суду

Раніше формальною відмовкою у вироках топ-корупціонерам було те, що суди – перевантажені, нагадує політолог Олександр Антонюк. Тепер у нас з’явилась вузькопрофільна судова інстанція.

– Її ефективність буде вимірюватись у двох аспектах. Перше – нормативно-правова база, якої дотримуватиметься суд. Друге – ефективність роботи слідчих правоохоронних органів, які сьогодні говорять, що раніше у них був саботаж.

Бо, нагадує експерт, суд не здійснює слідчих дій, не шукає доказової бази. Суд – це функція. Програш антикорупційних органів не означатиме, що суд працює не ефективно.

Водночас він прогнозує – процес точно буде ефектним:

– Громадянам покажуть ефектне шоу – когось посадять, когось заарештують.

Але Антикорупційний суд – це не пігулка від корупції, а лише інструмент.

– Ми обговорюємо – посадять чи не посадять. Але що потім? Антикорупційні органи і суди – це лише інструмент для того, щоб не допускати дисбалансу.

Боротьба з корупцією – це не тільки покарання корупціонерів, а й виставляння запобіжників для того, щоб ті чи інші схеми не реалізовувались, говорить експерт.

Спам справ, скерованих до ВАКС

Ще до запуску суду експерти попереджали – якщо не внести правки до закону, виникне колапс зі скерованими до ВАКС справами. Суд не встигатиме розглядати справи топ-чиновників, натомість вирішуватиме незначні завдання.

Про це на урочистому відкритті структури згадав і президент Володимир Зеленський:

– Зараз є проблеми. Проблеми, які ми ще не встигли вирішити. Це питання з межами підсудності. Раніше хтось – не будемо згадувати прізвища – на законодавчому рівні постарався, щоб всю вашу роботу можна було завалити тисячами дрібних справ.

Водночас президент анонсував щонайменше 200 справ щодо топ-чиновників. У Верховній Раді вже є законопроект, який змінює межі підсудності – ВАКС слухатиме лише справи, які порушили Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура. А таких близько 200, і вони надійдуть у суд вже 5 вересня.

Натомість, якщо закон не ухвалять, вже в перші тижні до суду має надійти близько 3 тис. справ.

У партії Слуга народу планують розглянути поправки підчас наступного пленарного засідання, а це вже 10-13 вересня.

Компетенція Антикорупційного суду

Згідно з чинним ЗУ Про Вищий антикорупційний суд, він розглядатиме справи, сума збитків яких перевищуватиме 960 тис. грн.

Зараз до компетенції ВАКС входять справи про:

розкрадання державного майна, використовуючи державне становище;

зловживання впливом, владою або службовим становищем;

використання бюджетних коштів не за призначенням;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою;

підкуп працівника підприємства, установи чи організації;

надання бюджетних грошей або кредитів з державного кошторису без прописаних в ньому призначень;

порушення встановлених правил обігу наркотиків, психотропних речовин, їх аналогів;

махінації та підробка документів, штампів, печаток тощо;

викрадення, вимагання, привласнення зброї, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів, використовуючи службове становище.

Коли почнуться посадки?

Глава САП Назар Холодницький зазначив, що у відомстві тепер можуть очікувати на винесення вироків у справах екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, екс-депутатів Бориса Розенблата, Максима Полякова та Миколи Мартиненка та мера Одеси Геннадія Труханова.

Президент у своєму інтерв’ю з нагоди 100 днів на посаді спрогнозував, що гучні посадки почнуться вже з осені. А передумова для цього – новий генпрокурор та запуск ВАКС.

Водночас думки експертів щодо такого швидкого розвитку подій різняться. Людмила Кабанець, керівний партнер адвокатського об’єднання Emiraise, впевнена – ефективній роботі заважає чинне законодавство, за яким до ВАКС перейдуть справи від судів загальної юрисдикції. За її словами, кількість справ, які мають скерувати до суду, значно перевищує очікування суддів.

– За такого розвитку подій завершення перших справ варто очікувати не раніше початку 2020 року, – каже вона.

Олег Горецький, керівний партнер юридичної фірми Горецький і партнери, зазначає – навряд чи зможемо отримати результати раніше, ніж за рік. Швидких справ щодо топ-корупції не буває. А також додає:

– Зараз ми бачимо ВАКС таким, яким уявляємо ідеальний суд, але ми ще не бачили, як він працює. Сподіватимемось, що саме ця інстанція стане прикладом неупередженості.

Тепер повна вертикаль протидії корупції запущена, а суспільство очікує гучних вироків. Після запуску ВАКС у антикорупційних структур більше не буде відмовок про брак повноважень.

Лілія Ященко