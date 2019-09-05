PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Катастрофа МН17: Цемаха звільнили з-під варти

Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Володимир Цемах, свідок у справі МН17

Колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха, який може бути причетним до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом улітку 2014 року, відпустили з-під варти.

Читайте: У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17

Нагадаємо, 27 червня в окупованому Сніжному на Донеччині українські спецслужби затримали колишнього “командира протиповітряної оборони” Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.

Боїнг-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК Бук №332 російською 53-ю зенітно-ракетною бригадою, що дислокується в районі Курська. Загинули 298 людей.

Фото: Bellingcat

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Владимир Цемах - биография
Хто такий Володимир Цемах і до чого тут Boeing 777
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
Не обмінювати Цемаха: євродепутати звернулися до Зеленського
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
Справа МН17: Нідерланди просять Україну не видавати Росії Цемаха
Володимир Цемах, свідок у справі МН17
У Bellingcat обмін полоненими між Україною і РФ пов’язали зі справою МН17
МН17: Нідерланди почали передачу кримінального провадження з України
МН17: Нідерланди почали передачу кримінального провадження з України
ЗРК Бук
Не стріляли, але притягнули Бук: суть обвинувачення підозрюваних у катастрофі МН17
Катастрофа МН17: Рада продовжила угоду з Нідерландами
Катастрофа МН17: Рада продовжила угоду з Нідерландами
РФ спробувала вкрасти файли справи MH17: Нідерланди вислали чотирьох ГРУшників 
РФ спробувала вкрасти файли справи MH17: Нідерланди вислали чотирьох ГРУшників 
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка