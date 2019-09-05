Київський апеляційний суд звільнив з-під варти фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха.

Колишнього начальника ППО бригади найманців РФ Володимира Цемаха, який може бути причетним до знищення пасажирського авіалайнера в небі над Донбасом улітку 2014 року, відпустили з-під варти.

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Нагадаємо, 27 червня в окупованому Сніжному на Донеччині українські спецслужби затримали колишнього “командира протиповітряної оборони” Володимира Цемаха, який може фігурувати у справі про катастрофу MH17 на Донбасі 2014 року.

Боїнг-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в Донецькій області з ЗРК Бук №332 російською 53-ю зенітно-ракетною бригадою, що дислокується в районі Курська. Загинули 298 людей.

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