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Факти / Україна

Понад 200 справ: Зеленський обіцяє допомогти ВАКС покарати топ-чиновників

Володимир Зеленський пообіцяв суддям ВАКС на законодавчому рівні вирішити питання із межами підсудності.

Понад 200 справ: Зеленський обіцяє допомогти ВАКС покарати топ-чиновників

Президент України Володимир Зеленський обіцяє суддям Вищого антикорупційного суду вирішити питання із межами підсудності.

Про це він заявив під час брифінгу з нагоди початку роботи ВАКС у Києві.

Зеленський підкреслив, що Верховна Рада на законодавчому рівні вирішить питання із межами підсудності, щоб судді Антикорсуду могли вільно розглянути понад 200 гучних справ “з розкраданням та страшними діями топ-чиновників”.

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За його словами, метою колишньої влади було завалити ВАКС купою дрібних справ для того, щоб резонансні справи були відкладені у довгий ящик.

Як повідомлялося, Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду 5 вересня.

Джерело: УНН

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