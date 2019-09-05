Володимир Зеленський пообіцяв суддям ВАКС на законодавчому рівні вирішити питання із межами підсудності.

Президент України Володимир Зеленський обіцяє суддям Вищого антикорупційного суду вирішити питання із межами підсудності.

Про це він заявив під час брифінгу з нагоди початку роботи ВАКС у Києві.

Зеленський підкреслив, що Верховна Рада на законодавчому рівні вирішить питання із межами підсудності, щоб судді Антикорсуду могли вільно розглянути понад 200 гучних справ “з розкраданням та страшними діями топ-чиновників”.

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За його словами, метою колишньої влади було завалити ВАКС купою дрібних справ для того, щоб резонансні справи були відкладені у довгий ящик.

Як повідомлялося, Зеленський запустив роботу Антикорупційного суду 5 вересня.