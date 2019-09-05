5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Факти ICTV з’ясували, чому він важливий і зібрали основні факти про суд.
Вищий антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.
Закон про нього було ухвалено Верховною Радою 7 червня. 28 червня закон набув чинності.
Норми роботи Антикорсуду ще можуть змінитися. У липні на сайті парламенту з’явився новий законопроект щодо ВАКС авторства президента України Володимира Зеленського.
Чому закон про Антикорупційний суд важливий?
Створення Антикорупційного суду є вимогою до України з боку західних партнерів і Міжнародного валютного фонду, зокрема для отримання наступних траншів кредитів і фінансової допомоги.
Західні партнери України неодноразово вимагали створити окремий судовий орган, який розглядатиме корупційні справи, що їх розслідує НАБУ.
Робота Антикорупційного суду
Антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких предмет злочину чи заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нині – 968 тис. грн).
Юрисдикція суду поширюватиметься на всю територію України. Він буде судом першої та апеляційної інстанції.
Суддям нададуть цілодобову охорону, а також гідну зарплату (на рівні $7 тис. на місяць), аби застерегти їх від корумпованості.
Хто став суддями і як їх обирали
У Києві шляхом таємного голосування головою Вищого антикорупційного суду обрали Олену Танасевич.
Також усі судді Антикорсуду пройшли конкурсний відбір – їх 38 осіб.
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Критерії для суддів:
- Суддею може бути кандидат не молодший 35 років із великим досвідом роботи в юридичній сфері.
- Кандидат має відповідати кільком критеріям: стаж роботи суддею не менше 5 років, або науковий ступінь у сфері права та стаж роботи у сфері права не менше 7 років, або адвокатський досвід не менше 7 років.
- Кандидатам на посаду судді заборонено 10 років перед призначенням працювати в органах прокуратури, МВС, поліції, СБУ, митниці, НАБУ та низки інших державних структур.
- Крім того, останні 5 років кандидат не має входити до керівництва партії, обіймати політичні посади чи мати представницький мандат (депутата).
- До конкурсу також не допускаються засуджені за корупцію.
Історія створення Антикорупційного суду
Президентський законопроект про Антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді у грудні 2017 року.
Європейський Союз розкритикував законопроект, посилаючись на те, що він не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.
У Міжнародному валютному фонді також розкритикували документ, зауваживши, що окремі його положення несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ.
Водночас у Адміністрації президента відповіли на критику, зауваживши, що законопроект розроблений відповідно до Конституції України та рекомендацій Венеціанської комісії.
Всесвітній банк також висунув низку вимог і попередив Україну, що законопроект про Антикорупційний суд варто узгодити з рекомендаціями Венеціанської комісії.
Президент Петро Порошенко заявив, що закон про Антикорупційний суд необхідно ухвалити до кінця поточної сесії парламенту.
1 березня Верховна Рада ухвалила у першому читанні та за основу законопроект №7440 про Вищий антикорупційний суд.
7 червня закон про ВАКС було ухвалено Верховною Радою. 28 червня закон набув чинності.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України анонсувала регулярні посадки високопоставлених чиновників.