5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд. Факти ICTV з’ясували, чому він важливий і зібрали основні факти про суд.

Вищий антикорупційний суд запрацював в Україні 5 вересня.

Закон про нього було ухвалено Верховною Радою 7 червня. 28 червня закон набув чинності.

Норми роботи Антикорсуду ще можуть змінитися. У липні на сайті парламенту з’явився новий законопроект щодо ВАКС авторства президента України Володимира Зеленського.

Чому закон про Антикорупційний суд важливий?

Створення Антикорупційного суду є вимогою до України з боку західних партнерів і Міжнародного валютного фонду, зокрема для отримання наступних траншів кредитів і фінансової допомоги.

Західні партнери України неодноразово вимагали створити окремий судовий орган, який розглядатиме корупційні справи, що їх розслідує НАБУ.

Робота Антикорупційного суду

Антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких предмет злочину чи заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (нині – 968 тис. грн).

Юрисдикція суду поширюватиметься на всю територію України. Він буде судом першої та апеляційної інстанції.

Суддям нададуть цілодобову охорону, а також гідну зарплату (на рівні $7 тис. на місяць), аби застерегти їх від корумпованості.

Хто став суддями і як їх обирали

У Києві шляхом таємного голосування головою Вищого антикорупційного суду обрали Олену Танасевич.

Також усі судді Антикорсуду пройшли конкурсний відбір – їх 38 осіб.

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Критерії для суддів:

Суддею може бути кандидат не молодший 35 років із великим досвідом роботи в юридичній сфері.

Кандидат має відповідати кільком критеріям: стаж роботи суддею не менше 5 років, або науковий ступінь у сфері права та стаж роботи у сфері права не менше 7 років, або адвокатський досвід не менше 7 років.

Кандидатам на посаду судді заборонено 10 років перед призначенням працювати в органах прокуратури, МВС, поліції, СБУ, митниці, НАБУ та низки інших державних структур.

Крім того, останні 5 років кандидат не має входити до керівництва партії, обіймати політичні посади чи мати представницький мандат (депутата).

До конкурсу також не допускаються засуджені за корупцію.

Історія створення Антикорупційного суду

Президентський законопроект про Антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді у грудні 2017 року.

Європейський Союз розкритикував законопроект, посилаючись на те, що він не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

У Міжнародному валютному фонді також розкритикували документ, зауваживши, що окремі його положення несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ.

Водночас у Адміністрації президента відповіли на критику, зауваживши, що законопроект розроблений відповідно до Конституції України та рекомендацій Венеціанської комісії.