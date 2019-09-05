Україна може отримати фінансову допомогу на сферу безпеки у 2020 році.

Сенатор США Рональд Джонсон заявив, що Сполучені Штати знаходяться в кінці фінансового року і рішення про надання допомоги Україні можуть не встигнути ухвалити.

За його словами, президента США Дональда Трампа переконували надати військову допомогу цього року.

– Якщо цього не станеться, то ми переконані, що ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги на 2020 рік, – сказав Джонсон.

Читайте: Говорили про підтримку України – Зеленський зустрівся з сенаторами США

Сенатор Крістофер Мерфі заявив, що в Україні спостерігається прогрес. Особливо зосередженість влади на боротьбі з корупцією допомагає переконувати колег, що потрібно продовжувати надання допомоги.

До слова, Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україні готові допомогти досягти свого повного потенціалу у сфері енергетики.