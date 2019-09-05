PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

США можуть надати військову допомогу Україні наступного року

Україна може отримати фінансову допомогу на сферу безпеки у 2020 році.

США можуть надати військову допомогу Україні наступного року

Сенатор США Рональд Джонсон заявив, що Сполучені Штати знаходяться в кінці фінансового року і рішення про надання допомоги Україні можуть не встигнути ухвалити.

За його словами, президента США Дональда Трампа переконували надати військову допомогу цього року.

– Якщо цього не станеться, то ми переконані, що ухвалимо відповідне рішення щодо надання цієї фінансової допомоги на 2020 рік, – сказав Джонсон.

Читайте: Говорили про підтримку України – Зеленський зустрівся з сенаторами США

Сенатор Крістофер Мерфі заявив, що в Україні спостерігається прогрес. Особливо зосередженість влади на боротьбі з корупцією допомагає переконувати колег, що потрібно продовжувати надання допомоги.

До слова, Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що Україні готові допомогти досягти свого повного потенціалу у сфері енергетики.

Джерело: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Говорили про підтримку України – Зеленський зустрівся з сенаторами США
Україна ЄС
Особливий статус України в ЄС – МЗС відреагувало на пропозицію
Європейська комісія
В Єврокомісії з’явився спецрадник щодо України
Сенатори закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні
Сенатори закликали Трампа розблокувати військову допомогу Україні
ураган Доріан
Кількість загиблих від урагану Доріан зросла до семи
У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули
У США підліток розстріляв свою родину – п’ятеро людей загинули
У школі США заборонили книги про Гаррі Поттера через “справжні заклинання”
У школі США заборонили книги про Гаррі Поттера через “справжні заклинання”
ураган доріан
Ураган Доріан забрав життя 5 людей, швидкість вітру сягає 300 км/год
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка