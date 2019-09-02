США використовують технології та ресурси для того, щоб допомогти енергетичній сфері України досягти свого повного потенціалу.

Міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що провів продуктивну зустріч з міністром енергетики Олексієм Оржелем і секретарем РНБО Олександром Данилюком.

– США готові допомогти Україні досягти її повного потенціалу у сфері енергетики за допомогою американських технологій, ресурсів і підтримки, – розповів Перрі після бесіди.

Він вважає, що енергетична безпека для України є і національною безпекою.

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Міністр енергетики США додав, що підписання меморандуму між Україною, Сполученими Штатами і Польщею – це економічна перемога для зазначених країн.

Нагадаємо, 31 серпня Україна, США і Польща підписали меморандум про тристоронню співпрацю у сфері енергетики.

Джерело: Рік Перрі

Фото: Рік Перрі