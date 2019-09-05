Під час зустрічі президента Володимира Зеленського з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі порушували питання підтримки України у сферах енергетики і безпеки.

На зустрічі з сенаторами США Рональдом Джонсоном і Крістофером Мерфі президент Володимир Зеленський звернув увагу на те, що Україна отримує потужну підтримку обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

Глава держави подякував сенаторам за безпекову підтримку України і висловив сподівання, що обсяг відповідної допомоги збільшуватиметься.

Під час зустрічі також обговорювали співпрацю у сфері енергетики. Було наголошено на важливості налагодження постачання енергоносіїв з США.

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Зеленський порушував питання реалізації реформ в Україні, зокрема у секторі безпеки та оборони країни.

Президент України звернув увагу на те, що Росія продовжує видавати свої паспорти на окупованих територіях Донбасу і додав, що ситуація потребує реагування.

До слова, сенатор США Тед Круз вважає, що американські санкції можуть зупинити будівництво Північного потоку-2.