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Факти / Україна

Закон про кастрацію педофілів: з чим не згоден Зеленський

Володимир Зеленський повернув закон про хімічну кастрацію педофілів на повторний розгляд.

Закон про кастрацію педофілів: з чим не згоден Зеленський

Президент України Володимир Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів, оскільки вважає, що низку положень документа потрібно уточнити.

У пропозиціях глави держави щодо зміни закону №6449 йдеться, що у ньому немає чіткого порядку примусового застосування хімічної кастрації.

Зеленський підкреслив, що введення антиандрогенних лікарських препаратів може погіршити здоров’я злочинця, у разі наявності у нього протипоказань до введення таких препаратів.

Читайте: Хімічна кастрація: що це, для кого застосовується і де дозволена

Також глава держави зазначив, що закон не визначає склад і зміст персональних даних, які підлягають оприлюдненню. Це може ускладнити соціальну адаптацію злочинця, вважає Зеленський.

Повідомляється, що президент повернув закон про хімічну кастрацію педофілів на повторний розгляд.

Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила проект закону, який дозволяє хімічну кастрацію педофілів, який пізніше ветував Зеленський.

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