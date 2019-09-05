В Україні розроблять новий регламент для Верховної Ради.

Перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про необхідність розробити новий законопроект про регламент роботи парламенту.

– Наше завдання номер один – це розробити абсолютно новий регламент, який при збереженні прав більшості і опозиції забезпечить швидкий розгляд питань, – сказав він.

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Стефанчук підкреслив, що, якщо регламент не розробити, то прийняття законів у Раді буде залишатися “процесом заради процесу, коли вноситься якийсь кодекс і вмирає під п’ятьма тисячами правок”.

До речі, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що до кінця 2019 року Верховна Рада хотіла б прийняти близько 500 проектів законів, які вже напрацьовані.