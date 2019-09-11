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Факти / Україна

Віктор Чумак – новий військовий прокурор: що про нього відомо

Віктора Чумака призначено заступником генерального прокурора – головним військовим прокурором. Що про нього відомо – у матеріалі Фактів ICTV.

Віктор Чумак

Генпрокурор Руслан Рябошапка 11 вересня підписав наказ про призначення Віктора Чумака своїм заступником та головним військовим прокурором.

10 вересня президент Володимир Зеленський підписав погодження кандидатури Чумака для призначення на цю посаду.

Читайте: Новий генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

Що відомо про Віктора Чумака:

  • У 1995 році закінчив Київський національний університет імені Шевченка за спеціальністю правознавство.
  • До 1999-го працював у Національній академії державної прикордонної служби.
  • У 2000 році став начальником управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України.
  • 2004-2009 рр. – експерт, директор програм політичного аналізу та безпеки, директор Міжнародного центру перспективних досліджень.
  • Був народним депутатом сьомого та восьмого скликань.
  • З 2012 року очолював комітет Верховної Ради з питань протидії корупції, а з 2014 року був заступником голови у цьому ж комітеті.

Нагадаємо, 2 вересня генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив Анатолія Матіоса з посади головного військового прокурора.

Фото: Віктор Чумак 

Джерело: ГПУ

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