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Обмін полоненими: Зеленський анонсував новий етап

Президент Володимир Зеленський заявив, що зараз готуються списки для наступного обміну ув’язненими.

Обмін Сенцов

Володимир Зеленський сказав, що готується наступний етап обміну ув’язненими.

– Зараз ми говоримо про інший етап після повернення політв’язнів і моряків. Відверто скажу – зараз ми готуємо інші списки і чекаємо наступний етап обміну. Про це ми будемо домовлятись і в Мінську, і в нормандському процесі, – заявив президент під час 16-ої конференції YES.

Нагадаємо, перший день конференції відкрив український режисер Олег Сенцов.

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