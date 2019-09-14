Спеціальними гостями другого дня конференції YES 2019 стала акторка українського походження Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер. Що вони кажуть про Україну та які враження від зустрічі з Зеленським – у матеріалі Фактів ICTV.

Міла Куніс, голлівудська акторка українського походження, завітала на Щорічну конференцію YES 2019 у Києві. Вона приїхала з чоловіком – Ештоном Кутчером.

– Мене не було в Україні більше 28 років. Минулого року я побувала у Чернівцях. А у Києві ніколи не була – тут дуже гарно.

Нагадаємо, у 1991 році, коли Мілі було сім років, її сім’я переїхала у США.

На питання про любов до батьківщини Куніс відповіла, що любить Україну.

– Вона зробила моїх батьків і мене такими, якими ми є. Зараз Україна стає більш прозорою і доброю. Сподіваюсь, що війна закінчиться і все буде добре. Всі війни мають колись закінчитись.

До цього актори зустрілись з президентом Україні і поділились своїм враженням про нього.

– Справді цікавий, розумний, відданий справі. В мене була змога зустрітись з багатьма головами держав. Часто ми бачимо, що ці люди не такі, якими вони здаються. А Зеленський дуже щирий в тому, що він хоче для України, – сказала акторка.

Вона додала, що спілкувалась з президентом про політику, технології, гендерну рівність,про те, як Україна перетвориться на країну, куди прийдуть туристи, як відокремити уявлення про Україну від Росії, що таке Україна та яке її значення.

Ештон Кутчер зазначив, що у Зеленського та його дружини чудова англійська.

– Немає причин, щоб Україна не стала технічнологічною наддержавою. Україна має шанс перейти на новий рівень розвитку, – сказав він.

Нагадаємо, у Києві 13-14 вересня проходить щорічна конференція YES 2019. Більше 400 політиків, бізнесменів та громадських діячів з’їхались до Мистецього Арсеналу. Тема форуму – Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі.