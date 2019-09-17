Звільненим з російського полону морякам купили квартири в одному будинку в Одесі.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що всім звільненим з російського полону морякам купили квартири в Одесі в одному будинку.

За словами Тимошенка, іншим з 35-ти звільнених ув’язнених куплять квартири в найближчі тижні.

– Це була ініціатива президента, ми займаємося питанням купівлі квартир, крім моряків, яким вже всім купили квартири. Вони проживатимуть в одному будинку. Ще ми купуємо квартири іншим людям, які були серед тих 35. Це питання одного або двох тижнів, вони будуть з новими квартирами, – сказав він.

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Також він додав, що Офіс президента ініціював приїзд ізраїльських фахівців до одного з моряків, у якого були проблеми зі здоров’ям.

– Йому була зроблена операція, ізраїльські фахівці приїхали і зробили її на волонтерській основі, – сказав він.

Нагадаємо, держава пообіцяла купити житло в Києві звільненим політв’язням Олегу Сенцову, Олександру Кольченку, Володимиру Балуху і Артуру Панову.