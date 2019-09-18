PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Fitch і S&P підвищили рейтинги Метінвесту

Міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings та S&P підвищили рейтинги гірничо-металургійної групи Метінвест та її єврооблігацій.

Fitch і S&P підвищили рейтинги Метінвесту

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) гірничо-металургійної групи Метінвест і рейтинги її єврооблігацій до рівня BB- з рівня B+, прогноз стабільний.

– Підвищення послідувало за підвищенням країнової стелі України до B з B- 6 вересня. РДЕ Метінвесту залишається на дві сходинки вище країнової стелі, – зазначено в повідомленні агентства.

Fitch вказує, що це пов’язано з комфортним покриттям обслуговування зовнішнього боргу в твердій валюті, а також відповідними бізнес і фінансовими показниками Метінвесту.

Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P також підвищило Метінвесту кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій до B з B-, прогноз стабільний.

Читайте: Метінвест наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня – Риженков

S&P вказало, що Метінвест за останні 18 місяців продемонстрував збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позикових коштів і позитивним вільним грошовим потоком, зберігаючи адекватність розподілу витрат на зростання і доходи акціонерів.

Обидва агентства також присвоїли попередні рейтинги пропонованим новим єврооблігаціям Метінвесту, які група має намір випустити відразу після викупу до $440 млн єврооблігацій, що існують: Fitch – BB-(EXP), S&P – B.

– Запропоновані єврооблігації на суму не менше $500 млн згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність, – вважає S&P.

До слова, Міжнародна група компаній Метінвест увійшла у топ-20 найуспішніших українських брендів.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Метінвест увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів
Метінвест увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів
Метінвест наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня – Риженков
Метінвест наблизив зарплати персоналу до східно-європейського рівня – Риженков
Зеленський відвідав ММК ім. Ілліча
Зеленський відвідав ММК ім. Ілліча, де Метінвест побудує інноваційний кисневий комплекс
Азовсталь Метинвест
На Азовсталі назавжди виводять з експлуатації доменну піч №5
У Кривому Розі почався конкурс бізнес-ідей щодо створення дитячих центрів розвитку
У Кривому Розі почався конкурс бізнес-ідей щодо створення дитячих центрів розвитку
Метінвест підписав меморандум з вишами Запоріжжя
Метінвест підписав меморандум з вишами Запоріжжя
Група Метінвест отримала сертифікат Vision Zero
Група Метінвест отримала сертифікат Vision Zero
Профосвіта вимагає системних реформ, а не точкових дій – директор з персоналу Метінвесту
Профосвіта вимагає системних реформ, а не точкових дій – директор з персоналу Метінвесту
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка