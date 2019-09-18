Міжнародні рейтингові агентства Fitch Ratings та S&P підвищили рейтинги гірничо-металургійної групи Метінвест та її єврооблігацій.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) гірничо-металургійної групи Метінвест і рейтинги її єврооблігацій до рівня BB- з рівня B+, прогноз стабільний.

– Підвищення послідувало за підвищенням країнової стелі України до B з B- 6 вересня. РДЕ Метінвесту залишається на дві сходинки вище країнової стелі, – зазначено в повідомленні агентства.

Fitch вказує, що це пов’язано з комфортним покриттям обслуговування зовнішнього боргу в твердій валюті, а також відповідними бізнес і фінансовими показниками Метінвесту.

Крім того, міжнародне рейтингове агентство S&P також підвищило Метінвесту кредитний рейтинг емітента і рейтинги єврооблігацій до B з B-, прогноз стабільний.

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S&P вказало, що Метінвест за останні 18 місяців продемонстрував збалансовану фінансову політику з відносно низьким рівнем позикових коштів і позитивним вільним грошовим потоком, зберігаючи адекватність розподілу витрат на зростання і доходи акціонерів.

Обидва агентства також присвоїли попередні рейтинги пропонованим новим єврооблігаціям Метінвесту, які група має намір випустити відразу після викупу до $440 млн єврооблігацій, що існують: Fitch – BB-(EXP), S&P – B.

– Запропоновані єврооблігації на суму не менше $500 млн згладять профіль погашення і зміцнять ліквідність, – вважає S&P.

До слова, Міжнародна група компаній Метінвест увійшла у топ-20 найуспішніших українських брендів.

Джерело: Інтерфакс-Україна