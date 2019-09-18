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Факти / Україна

На дорогах України стане більше камер TruCam: де і коли (КАРТА)

З 19 вересня на дорогах України збільшиться кількість ділянок, де будуть використовуватися прилади для фіксації швидкості TruCam.

На дорогах України стане більше камер TruCam: де і коли (КАРТА)

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що з 19 вересня на дорогах стане більше приладів TruCam.

За його словами, додасться 17 нових і будуть розширені вісім існуючих ділянок автодоріг, де здійснюватиметься контроль швидкості.

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Всього для вимірювання швидкості на дорогах використовуються 100 приладів.

– І ми робимо це не для того, щоб залучити побільше до відповідальності або зібрати якомога більше штрафів. Наша мета в іншому – попередити це правопорушення і привчити водіїв бути відповідальними на дорозі, – написав він.

На дорогах України стане більше камер TruCam: де і коли (КАРТА) / 5 фотографий

Білошицький додав, що з початку використання приладів TruCam, з жовтня 2018 року, патрульні винесли понад 302 тис. адміністративних постанов.

До слова, 11 травня на дорогах збільшили кількість TruCam до 100 штук.

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