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Факти / Україна

Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія

Близько 16.00 мост Метро було перекрито через погрози вибуху. Через декілька годин мінера затримали, ним виявився Олексій Белько. Що відомо про нього – далі у матеріалі.

Що відомо про стрілка Олексія Белька – біографія

18 вересня через Олексія Белька було перекрито міст Метро. Йому 42 роки і він уродженець Криму.

У червні 2019 року чоловік отримав військове звання старшого сержанта.

Раніше він обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв’язку військової частини А 3628, що розташована у Броварах Київської області. Його звільнили за те, що він самовільно залишив військову частину. Свою відсутність військовий пояснив необхідністю “вирішити власні побутові проблеми”, ймовірно, через розлучення з дружиною.

26 червня суд визнав його винним та обрав покарання у вигляді арешту на 7 діб.

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Влітку він добровільно здав 1 кг вибухівки та 88 патронів, які знайшов “у сейфі у селі” у Чернігівській області.

Військового через погрози вибуху мосту Метро підозрюють у спробі теракту, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що міст Метро був перекритий через загрозу вибуху. Зараз рух  метро червоною гілкою відновили, а Олексія Белька затримали та доставили до відділення поліції.

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