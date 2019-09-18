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Факти / Україна

В Україні випав перший сніг

18 вересня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг.

первый снег в украине

Перший сніг в Україні випав на горі Піп Іван у Карпатах вранці 18 вересня.

Температура повітря знизилася до 0°C.

У Карпатах випав перший сніг, у горах температура повітря різко знизилася

Читайте: Зима у горах: у Карпатах випав липневий сніг

Погода хмарна, а вітер південний, південно-західний, 5-6 м/с.

Нагадаємо, в серпні на південному сході Австралії вперше за останні 35 років випав сніг.

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