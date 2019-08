На вихідних у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс, що на південному сході Австралії, випав сніг. Така погода для цієї частини континенту у дивину – останнього разу сніг тут випадав 35 років тому.

Синоптики пояснюють таку погоду крижаним антарктичним фронтом. Циклон, що прийшов з Південного полюса, приніс на узбережжя холодний і сильний поривчастий вітер, снігопади і хуртовини.

