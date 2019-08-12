PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кенгуру у снігу! Австралію вперше за 35 років накрила хуртовина

На південному сході Австралії вперше за останні 35 років випав сніг.

Кенгуру у снігу! Австралію вперше за 35 років накрила хуртовина

На вихідних у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс, що на південному сході Австралії, випав сніг. Така погода для цієї частини континенту у дивину – останнього разу сніг тут випадав 35 років тому.

Синоптики пояснюють таку погоду крижаним антарктичним фронтом. Циклон, що прийшов з Південного полюса, приніс на узбережжя холодний і сильний поривчастий вітер, снігопади і хуртовини.

Читайте: Зима у горах: у Карпатах випав липневий сніг

– Рано вранці сніговий покрив здивував і порадував жителів штату Вікторія. Справжні хуртовини і снігопади накрили великі території на північ від Мельбурна, і це дуже незвично. Багато з міст, вулиці яких були засипані снігом на вихідних, ніколи не знали хуртовин та міські служби були просто не готові до такого розвитку подій, тож частина доріг виявилася закрита. На щастя, сніг розтанув до настання нового робочого тижня, – додав він.

До речі, у мексиканському місті Гвадалахара пройшов град, після якого вулиці опинилися у снігу.

Джерело: weather.com

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка