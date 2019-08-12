На південному сході Австралії вперше за останні 35 років випав сніг.

На вихідних у штатах Вікторія і Новий Південний Уельс, що на південному сході Австралії, випав сніг. Така погода для цієї частини континенту у дивину – останнього разу сніг тут випадав 35 років тому.

Синоптики пояснюють таку погоду крижаним антарктичним фронтом. Циклон, що прийшов з Південного полюса, приніс на узбережжя холодний і сильний поривчастий вітер, снігопади і хуртовини.

Читайте: Зима у горах: у Карпатах випав липневий сніг

– Рано вранці сніговий покрив здивував і порадував жителів штату Вікторія. Справжні хуртовини і снігопади накрили великі території на північ від Мельбурна, і це дуже незвично. Багато з міст, вулиці яких були засипані снігом на вихідних, ніколи не знали хуртовин та міські служби були просто не готові до такого розвитку подій, тож частина доріг виявилася закрита. На щастя, сніг розтанув до настання нового робочого тижня, – додав він.

Snow in Australia; it really happens pic.twitter.com/SzXdPt56TY — John Martin (@Wingtags) August 11, 2019

До речі, у мексиканському місті Гвадалахара пройшов град, після якого вулиці опинилися у снігу.

Джерело: weather.com