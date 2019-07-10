На дворі липень, а у Карпатах випав сніг, а температура опустилася до +3°.
Станом на 10 липня на 14.05 у Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сніг з дощем, хмарно, а температура опустилася до +3°.
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост опублікував відповідні фотографії у Facebook.
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Під ним вже з’явилися коментарі, користувачі диву даються такій погоді:
– Я ще такої погоди холодної у липні не пам’ятаю. У червні могло бути, але щоб у липні …
– Зима у горах.
– А літо цього року було, чи чекати наступного?
До речі, сніг вже засипав Карпати, вранці 7 травня в Івано-Франківській області у Верховинському районі Буковецького перевалу настала справжня зима.
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