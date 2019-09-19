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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Два завдання для України: у Брюсселі завершилися газові переговори

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович назвав умови, які Україна повинна виконати для укладання нового контракту щодо транзиту газу.

Два завдання для України: у Брюсселі завершилися газові переговори

Для укладання нового транзитного контракту Київ і Москва повинні виконати низку завдань.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за результатами тристоронніх переговорів Україна-ЄС-РФ щодо транзиту газу через територію України після 2019 року.

За його словами, Україна зі свого боку повинна продемонструвати прогрес у відокремленні своєї ГТС від Нафтогазу і в імплементації європейського законодавства.

Читайте: Газові переговори: чому Україні потрібен транзит газу і що можна втратити

Також сторони повинні домовитися щодо трьох ключових питань майбутнього контракту – його тривалості, обсягів транзиту і тарифів, підкреслив Шефрович.

– Фінальне рішення може бути ухвалено до кінця жовтня, – сказав віце-президент Єврокомісії.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив оновлений план, який дозволить відокремити ГТС від Нафтогазу.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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