Кабінет міністрів під час засідання затвердив оновлений план, який дозволить відокремити ГТС від Нафтогазу.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час прес-конференції заявив, що в новому плані анбандлінга прописані чіткі терміни.

– Ми сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін (відповідальних за виконання – Ред.), – сказав Оржель.

Нове рішення відповідає європейським вимогам і його підтримали в Нафтогазі.

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Міністр додав, що ухвалення оновленого плану щодо відділення ГТС від Нафтогазу напередодні тристоронніх газових переговорів у Брюсселі є дуже важливим.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до складних переговорів щодо транзиту газу.