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Факти / Україна

Кабмін затвердив новий план відділення ГТС від Нафтогазу

Кабінет міністрів під час засідання затвердив оновлений план, який дозволить відокремити ГТС від Нафтогазу.

Газ

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель під час прес-конференції заявив, що в новому плані анбандлінга прописані чіткі терміни.

– Ми сьогодні оновили план анбандлінга, заклали чіткі терміни, заклали чітку відповідальність кожної зі сторін (відповідальних за виконання – Ред.), – сказав Оржель.

Нове рішення відповідає європейським вимогам і його підтримали в Нафтогазі.

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Міністр додав, що ухвалення оновленого плану щодо відділення ГТС від Нафтогазу напередодні тристоронніх газових переговорів у Брюсселі є дуже важливим.

До слова, прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україна готова до складних переговорів щодо транзиту газу.

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