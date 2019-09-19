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Факти / Україна

Кличко просить Раду призначити дострокові вибори в Києві

Віталій Кличко звернувся до парламенту з проханням розпустити Київраду і призначити дострокові вибори.

Віталій Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до Верховної Ради щодо розпуску Київради і призначення дострокових виборів у столиці.

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Рішення було ухвалене після того, як у Київраді вчергове не зібрали кворум.

– Сьогодні ми бачимо, що в залі немає кворуму. Тобто працювати готові не всі. Тому я звертаюся до парламенту щодо розпуску Київради VIII скликання та призначення дострокових виборів у Києві, – заявив він.

Кличко зазначив, що зараз необхідно приймати важливі рішення щодо соцвиплат, зарплат для транспортників, надбавок для педагогів і працювати над питанням підготовки до опалювального сезону.

– Треба працювати і над бюджетом Києва на наступний рік. Це ті питання, які необхідно вирішувати невідкладно! Але все робиться для дестабілізації ситуації в столиці. В результаті страждатимуть кияни! І це мене хвилює найбільше, – заявив він.

Нагадаємо, Верховна Рада внесла до порядку денного, 19 вересня, законопроект №2143 про внесення змін в закон про столицю. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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