Верховна Рада у четвер, 19 вересня, проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, на яких розгляне низку важливих законопроектів у другому читанні.
Верховна Рада 19 вересня проведе два пленарні засідання і розгляне близько 20 питань.
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Законопроекти, які розглянуть нардепи:
- законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві;
- про новий склад ЦВК;
- про продовження на три роки дії закону про фінансову реструктуризацію;
- зміни до закону про державні закупівлі
- про реформу Генеральної прокуратури;
- про реформу державної служби.
Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.
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