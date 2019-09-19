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Факти / Україна

Засідання Верховної Ради 19 вересня (ОНЛАЙН)

Верховна Рада у четвер, 19 вересня, проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, на яких розгляне низку важливих законопроектів у другому читанні.

Верховна Рада депутатский портфель

Верховна Рада 19 вересня проведе два пленарні засідання і розгляне близько 20 питань.

Читайте: Список депутатів Верховної ради 9 скликання

Законопроекти, які розглянуть нардепи:

  • законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві;
  • про новий склад ЦВК;
  • про продовження на три роки дії закону про фінансову реструктуризацію;
  • зміни до закону про державні закупівлі
  • про реформу Генеральної прокуратури;
  • про реформу державної служби.

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.

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