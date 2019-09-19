Верховна Рада у четвер, 19 вересня, проведе ранкове і вечірнє пленарні засідання, на яких розгляне низку важливих законопроектів у другому читанні.

Верховна Рада 19 вересня проведе два пленарні засідання і розгляне близько 20 питань.

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Законопроекти, які розглянуть нардепи:

законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю. Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві;

про новий склад ЦВК;

про продовження на три роки дії закону про фінансову реструктуризацію;

зміни до закону про державні закупівлі

про реформу Генеральної прокуратури;

про реформу державної служби.

Раніше ми публікували календарний план другої сесії Верховної Ради ІХ скликання.